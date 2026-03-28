ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ

<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ</strong>: ಹಳೇ ವೈಷಮ್ಯದ ಕಾರಣ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೀಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತರಾಜ್ (35) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆರೋಪಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನನ್ನು (57) ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಕಾಂತರಾಜ್ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ನರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>₹20,000 ಹಣ ನೀಡಿ ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಕೋರಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾಂತರಾಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ತೆಗೆದು ಗುರುವಾರ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.