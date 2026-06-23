ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga

‘ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ’ ಡಾ.ಪಿ.ಶಶಿಕಲಾ ಕರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChitradurgaHealth
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT