‘ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ’ ಡಾ.ಪಿ.ಶಶಿಕಲಾ ಕರೆ

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ‘ಪ್ರತಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವೂ ಹಲವು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವಜನರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಎಸ್.ಎಸ್.ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ.ಪಿ.ಶಶಿಕಲಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಸಿಎಂಸಿಆರ್ಐ) ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದಾನಿಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ರಕ್ತನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್-ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ, ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಹಾಗೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ’ ಎಂದು ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರೂಪಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>39 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಎಂಸಿಆರ್ಐ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೀನ್ ಡಾ.ಬಿ.ವೈ.ಯುವರಾಜ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಚ್.ಮೇಘಾ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕವಿತಾ, ಸಂಯೋಜಕಿ ಡಾ.ಬಿ.ಜೆ.ಬಿಂದು, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ.ನಂದಿನಿ ಎಸ್.ನಾಯಕ್, ಡಾ.ಮೋನಿಕಾ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶಕೀಬ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-44-1684011142</p>