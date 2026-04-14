ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬಸವ ಪ್ರಭೆ’ 18ರಂದು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 90ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ 'ಬಸವ ಪ್ರಭೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಳಗೋಟೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏ.18ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ 1ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೇಷ ಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶರಣರ ವಚನ ವಾಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯಗಳು' ಕುರಿತು 5 ನಿಮಿಷ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ' ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಪಿಯುಸಿಯಿಂದ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಂದೇಶ (ವಚನಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ) ಅಥವಾ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳೇ ಇಂದಿನ ಯುವಕರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ 'ಭಗವಂತನು ಅಶರೀರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳೇ ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಏಕ ದೇವೋಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕತೆ' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ: 9449266185ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>