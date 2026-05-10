ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಉತ್ಸವ

ಚಿತ್ರುದುರ್ಗ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 50 ವಸಂತ ಪೂರೈಸಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಲು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು 1,000 ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮುಖ್ಯವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಜಗಳ ಶ್ರೀಗಳು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಲವರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 5 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇದಿಕೆ ಕಾವಿಮಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಠಗಳಿಗೆ, ಗುರುಪೀಠಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆರಳಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದು ಅಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ–ಪುಟ್ಟ ಮಠಗಳಿಗೂ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>