ಎಚ್ಚರ.. ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕಳ್ಳರು!

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಚೆಗೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನದ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿನದಿಂದೀಚೆಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಹಿರಿಯೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ದೂರನ್ನೇ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸದಾ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಂತರ ಜನರು ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತೂಕಡಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ವರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಎಗರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಗುಂತಕಲ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಿರಿಯೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಳ್ಳರು ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ನಸುಕಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ವಿವರಣೆ.</p>.<p>ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಹಿರಿಯೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂದಣಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮೂರೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಠಾಣೆ ಇದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅವರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಳ್ಳತನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಲು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.30ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಿ, ಪತ್ನಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಕೊಡಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ದೂರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕಾದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಐಯುಡಿಪಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲೂ ಕಳವು: ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಬುಧವಾರ ಒಂದೇದಿನ ನಗರದ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 16 ಕಡೆ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-44-214475971</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>