ಟಾಪ್‌ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಇಲ್ಲ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಗರದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಸ್ ಮೇಲೆ (ಟಾಪ್) ಕೂರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕರು, ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಸ್ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮುಗ್ಧಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವಿಜಯ್ ಅವರು ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ ಭರತ್ ಕಾಳಸಿಂಘೆಗೆ ಈಚೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಬಸ್ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಲಾದರೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು.</p>.<p>– ಮಧುಸೂದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಜೆಸಿಆರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>