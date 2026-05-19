ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಸರಿಡಿ: ಹೊರಕೇರಪ್ಪ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ‘ಸರ್ಕಾರ 2008ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸಿ. ಹೊರಕೇರಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ನುಡಿ–ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿರಿಯೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರಗಳಿಗೆ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನದಿಗೆ ಸೇರಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸುಧಾಕರ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ₹45 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ನಗರಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಬರುವಂತಾಯಿತು. ಕಲ್ಲುವಳ್ಳಿ ಭಾಗದ 16 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯು ಟೆಂಡರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸುವವರಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಡವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ರೈತಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಒ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್, ಎಂ.ಆರ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಬ್, ಚೇತನ್ ಯಳನಾಡು, ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜು, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಈರದಿಮಯ್ಯ, ಲೋಕೇಶ್, ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಈಶ್ವರಗೆರೆ ನಾಗರಾಜ್, ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ, ಸತೀಶ್, ಮುಕುಂದಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಅಜಯ್, ಓದೋ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-44-484994612</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>