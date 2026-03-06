ಟಗರು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಯುವಕ

<p><strong>ಚಳ್ಳಕೆರೆ</strong>: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹ 12,000 ವೇತನಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ ಈಗ ಟಗರು ಮರಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಸಿಕ ₹ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಅರುಣ್ ಈಗ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಅವರು ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಾಗದೇ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸಾಗಿ ಟಗರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>₹ 70,000 ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ 10 ಟಗರು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಿದರು. 3 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ₹ 1.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಬಂದ ₹ 50,000 ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಣ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ 20 ಮರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು. 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ₹ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅವರು ಮರಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 25 ಮರಿಗಳಂತೆ 8 ಬ್ಯಾಚ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ₹ 7 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 8 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಟಗರು ಮರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಮೇವು ಖರೀದಿಸದೆ, ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಮೇವು ಬೆಳೆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಹಾರ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಬೇಕು. ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದು ಅರುಣ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ದೊಮ್ಮೆ, ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮರಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬ್ರೋಟಾನ್, ಆಜ್ವೆಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟಾನಿಕ್ಗಳನ್ನು 15 ದಿನಕೊಮ್ಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮರಿಗಳ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಟಗರು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಟಗರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರಮ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಟಗರುಗಳನ್ನು ನಾವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೇ ಬಂದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಟಗರುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260306-44-1776108232</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>