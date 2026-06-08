ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವು

<p><em>ಕೆ.ಪಿ.ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ</em></p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಚರಂಡಿ ನೀರು. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸೀಮೆ ಜಾಲಿ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ. ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹಂದಿ–ನಾಯಿ, ಹಾವು, ವಿಷಜಂತುಗಳ ಹಾವಳಿ. ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾದ ಉದ್ಯಾನಗಳು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಕಸದ ರಾಶಿ....</p>.<p>ಇದು ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ದೃಶ್ಯ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿವೇಶನಗಳೇ ಕಾಣದಂತಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಳೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ, ಜಾಲಿಗಿಡದ ಜತೆಗೆ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಕಸ ಹಾಕದೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಸ್ತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಉದ್ಯಾನಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹೈಟೆಕ್ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯಾನ ಇರುವ ಕುರುಹೂ ಕಾಣದಂತೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು, ಹಂದಿಗಳ ಹಿಂಡಿನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪಾರ್ಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಂದು ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಜಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಹಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೆ, ನಾಯಿಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳುಹಿಸದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹಲವು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೊನಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ಐಯುಡಿಪಿ ಲೇಔಟ್, ಕೆಎಚ್ಬಿ ಕಾಲೊನಿ, ಸಾದಿಕ್ ನಗರ, ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಲೇಔಟ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗಾರೇಹಟ್ಟಿ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಿವೇಶನ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಡಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಗರಸಭೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-44-1465574042</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>