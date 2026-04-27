ಮಸಿಯಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

ಧರ್ಮಪುರ: ಹೋಬಳಿಯ ಹೂವಿನಹೊಳೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಸಿಯಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಏ. 27ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊರಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೂವಿನಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಮಸಿಯಮ್ಮದೇವಿ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು, ಗಿಡ್ಡೋಬನಹಳ್ಳಿ, ಪರಶುರಾಂಪುರ, ಟಿ.ಎನ್.ಕೋಟೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಚೆಲ್ಲೂರು, ದೊಡ್ಡ ಚೆಲ್ಲೂರು, ಮಸ್ಕಲ್ ಮತ್ತಿತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಸಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 1973, 1993, 2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಏ. 27ರಂದು ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ಯಾಗಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚನ, ದೇವನಾಂದಿ, ರಕ್ಷ ಬಂಧನ, ಪಂಚಗವ್ಯ, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಜಲಾಧಿವಾಸ, ಕ್ಷೀರಾಧಿವಾಸ, ನವಾಧಿವಾಸ, ಹೋಮ, ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಅಷ್ಟಾವಧಾನ, ದೀಪಾರಾಧನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಏ.28ರಂದು ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಗಣಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ, 108 ರೀತಿಯ ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮಠದ ಉಪಾಸಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ, ಭಾರ್ಗವಾನಂದಸ್ವಾಮಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಿ.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಂ.ರವೀಂದ್ರಪ್ಪ, ರಾಜಣ್ಣ, ಕೆ.ಅಭಿನಂದನ್, ಸತೀಶ್ ಗೌಡ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಂದಿ ಜೆ. ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರ (ಏ.27) ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ 'ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>