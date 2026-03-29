ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಾ ಅಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ರಾಜ್ಯ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿಯಾಗಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಾ ಅಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಏ. 5ರಿಂದ ಏ.11ರ ವರೆಗೆ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ನಂತರ ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಾ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

'ಅರೆಮಲೆನಾಡು ವಾತಾವಣರದ ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಾ ಅಮ್ಮನವರು ಮನದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಬ್ಬ– ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಗಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈಗಿರುವ ದೇವಾಲಯ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಭಕ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ. ದೇವಾಲಯವು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಾಲಯದ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು ಭಕ್ತರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ರಾಜಗೋಪುರ, ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪವಳಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇಗುಲದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಾ ಅಮ್ಮನವರು ನೆಲೆನಿಲ್ಲಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾದು ಒಕ್ಕಲು ಮನೆತನದವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ದಕ್ಷಿಣದ ವಿಜಯನಗರದ ಆನೆಗುಂದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು, ಶಾನುಭೋಗ ಕಾಯಕವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಮ್ಮನವರು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ದೇವಿಗೆ ದ್ಯಾಮವ್ವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಮ್ಮ ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಾ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹರಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಭಕ್ತರ ಮನದ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿದೆ.

ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಮಲಾಂಬಾ ದೇವ