ದುರ್ಗದ ಅಧಿದೇವತೆ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ವೈಭವ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ದುರ್ಗದ ಅಧಿದೇವತೆ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ–ತಂಗಿಯರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೋಟೆನಾಡು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಹಳೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಉತ್ಸವ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕೋಟೆನಾಡಿನ ರಕ್ಷಕ ದೇವತೆಗಳೆಂದೇ ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ನವದುರ್ಗೆಯರಲ್ಲಿ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ದೇವರ ಜತೆಗೆ ತಂಗಿಯರಾದ ಬರಗೇರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಪಿನಘಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಏ.1ರಂದು ಮೇಲುದುರ್ಗದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ನೂರಾರು ಕೆ.ಜಿ. ಅರಿಸಿನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರದ ಪೂಜೆ, ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯ ಲಿದೆ. ಅಂದು ಚಂದ್ರಮಾಸ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಜರುಗಲಿದೆ. ಅಶ್ವವಾಹನದ ಮೇಲೆ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ದೇವಿಯ ಪಾದದ ಗುಡಿ ಮುಂಭಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಗುಡಿ ತುಂಬಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಗುಡಿಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕಾರದ ನಂತರ ಪಾದದಗುಡಿಗೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏ.2ರಂದು ಮಾಳಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ, ಕರುವಿನಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ, ಗೋಪಾಲಪುರ ಬಡಾವಣೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕರುವಿನಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ, ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಬೆಸ್ತರ ಸಮುದಾಯ ಒಳಗೊಂಡು ಭಕ್ತಸಮೂಹ 3ರಂದು ದೇವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರದ ಸೇವೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರು ಮೀಸಲು ಅರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>4ರಂದು ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಸಿಡಿ ಆದ ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಕೋಟೆಯೊಳಗಿನ ಮೂಲ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಗುಡಿದುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏ.7ರವರೆಗೂ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಜಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಾರು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾ.28ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಮೂರು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ, ಸರ್ಪೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನವಿಲು ವಾಹನೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಉಚ್ಚಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-44-960120427</p>