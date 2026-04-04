ಸಂಭ್ರಮದಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ, ಬರಗೇರಮ್ಮ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ದುರ್ಗದ ಅಧಿದೇವತೆ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿದೇವತೆ ಬರಗೇರಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಜೋಡೆತ್ತು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಅಶ್ವಾರೂಢಳಾಗಿ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಗೇರಮ್ಮ ದೇವಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅಶ್ವವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪೂಜಿಸಿ ಜೋಡೆತ್ತು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಉರುಮೆ, ತಮಟೆ, ಡೊಳ್ಳು, ನಗಾರಿ, ಕಹಳೆ, ಚಂಡೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಜನಪದ ಕಲಾ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರ 'ಉಧೋ... ಉಧೋ' ಎಂಬ ಜಯ ಘೋಷ ಮೊಳಗಿದವು. ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಅಲಂಕೃತ ಗೊಂಡ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀರೆರೆದು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಪಾದಗುಡಿ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಆನೆಬಾಗಿಲು, ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಎಸ್ಬಿಎಂ ವೃತ್ತ, ಧರ್ಮಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಸುಣ್ಣದ ಗುಮ್ಮಿ, ಕರುವಿನಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿತು.

ದೇವಿಗೆ ಸೀರೆ, ಬಳೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಅರಿಸಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ, ಪುಷ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮಡಿಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮೀಸಲು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪ್ರತೀತಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೀಸಲು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟ ಬರಗೇರಮ್ಮ ದೇವಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಗರದ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಗೌರಸಂದ್ರ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ ರಸ್ತೆ, ಕರುವಿನಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಉಚ್ಚಂಗಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಜಮಾಯಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾದರು.

ಸಂಜೆ ಮಳೆಯ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹಿರಿಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದವು.

ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಅಲಂಕಾರ

ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯರ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಲಂಕಾರದ ತಂಡ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೂ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಗುಲಾಬಿ, ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕನಕಾಂಬರ, ಸುಗಂಧರಾಜಿ, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಚೆಂಡು, ಪತ