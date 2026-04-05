ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಗರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾದಗುಡಿಯ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಕ್ಕ– ತಂಗಿಯರಾದ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ– ಬರಗೇರಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊರಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಭಕ್ತರ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ದೇವಿಯ ಕಳಶ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಸಿಡಿಗಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಘೋಷದ ನಡುವೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಹಲಗೆ ಮೇಳ, ಉರುಮೆ ಮತ್ತು ವಾಲಗದ ಸದ್ದು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಳೆ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಕಮಾನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದವು. ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಕೂರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿಡಿ ಏರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಸಿಡಿ ಕಂಬದ ಬಳಿ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಸಿಡಿ ಕಂಬವನ್ನು ಏರಿದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ, ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ದೇವಿಗೆ ಉರುಳು ಹಾಗೂ ದಿಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ಬರಗೇರಮ್ಮನ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವವೂ ನಡೆಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಬರಗೇರಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೋಡೆತ್ತು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಅಶ್ವಾರೂಢಳಾಗಿ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಗೇರಮ್ಮ ದೇವಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅಶ್ವವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪೂಜಿಸಿ ಜೋಡೆತ್ತು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಉರುಮೆ, ತಮಟೆ, ಡೊಳ್ಳು, ನಗಾರಿ, ಕಹಳೆ, ಚಂಡೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಜನಪದ ಕಲಾ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಹಲಗೆ ಮೇಳ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಕಲಾ-ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಭಾನುವಾರ 6.30ಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಜೋಗತಿ ಮತ್ತು ಜೋಗಪ್ಪರಿಂದ ಓಕಳಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>