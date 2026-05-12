ಸಿರಿಗೆರೆ: ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಭರಿಸಿಕೊಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ

ಸಿರಿಗೆರೆ: 'ಸಮೀಪದ ಡಿ. ಮೆದಿಕೇರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಸುಪಾಸಿನ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅದಿರು ಅಗೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಣಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ (ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಣ) ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಖಾಸಗಿ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಒಡಲು ಬಗೆದು ಗೋವಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಅದಿರು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಲಾರಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೂಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಧರಣಿ ನಿರತರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರು ಈಚೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಣಿ ದೂಳು ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ. ಶಂಕರಪ್ಪ, ಸೂರಪ್ಪ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</p>