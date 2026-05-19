ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲಗೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಬೀಗ!

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆಯ ಒಳ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಈವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬೀಗ ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ, ಹೊರರಾಜ್ಯ, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾಣ, ಲಗೇಜ್ ಕೊಠಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ, ಸ್ನಾನಗೃಹ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಟೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ 2025ರ ಜುಲೈ 30ರಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ)ಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದ ಇಲಾಖೆಗಳು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ.

ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಂಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮೆಂಟರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನೇ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅದರ ಲಾಭ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

'ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವಿದ್ದು, ಅದರ ಬಾಗಿಲು ಸದಾ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವಿದೆ. 'ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಘಟಕದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಮನಬಾವಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೂ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಿರುವ ಹಲವು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೂ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕೋಟೆಯ ಮುಂದೆ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿಯ ಮಯೂರ ದುರ್ಗ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಲಗೇಜ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಬೀಗ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ