ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಯುವಜನ

<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ:</strong> ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಯುವಜನರು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚುತ್ತಾ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮರ ಹಾಗೂ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ರಂಗುರಂಗಿನ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಹಳೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಜಾರ್, ಮಾರ್ವಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕೊಂಚ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು, ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ವಾದ್ಯ, ಕೆಲವೆಡೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ, ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಜೆಸಿಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆಳಗೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಎರಚುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಹೊಂಡಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಯುವಕರು ಈಜಾಡಿ ದೇಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು. ಹೋಳಿ ಆಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಣ್ಣ ಎರಚುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>