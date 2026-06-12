ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ - ಡಾ.ಎಲ್‌. ಫಾಲಾಕ್ಷಯ್ಯ

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ‘ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಇಬ್ಬರ ಸೇವೆಯೂ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಎಲ್. ಫಾಲಾಕ್ಷಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನರ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹವೆಸಗಬಾರದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ವೃತ್ತಿ. ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ನಾಶವಿದೆ, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ನಗುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಔಷಧಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಂತೆ ಜಪ-ತಪ ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ವಿನಯತೆ ಇರಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಸಹ್ಯ ಪಡದೇ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಗುರುಕಲ್ ಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶುಶ್ರೂಷಕರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಇಂದಿನ ಜಂಜಾಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಹನೆಯಿಂದ ಉಪಚರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಎಸ್ಜೆಎಂ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಬಿ.ಗುಡಸಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಶುಶ್ರೂಷಕರಿಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಔಷಧಿ ಬರೆದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವವರು ಶುಶ್ರೂಷಕರು’ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡೀನ್ ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಶುಶ್ರೂಷಕರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರೇರಣಾ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗು ತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೆ.ಎಂ.ಜಿ.ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಡಾ.ಸವಿತಾ, ಉಪ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ನಾಗೇಂದ್ರಗೌಡ, ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ವಾಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ, ಡಾ.ಗೀತಾ, ಡಾ. ಯೋಗಿಂದ್ರ, ಡಾ.ರುದ್ರಯ್ಯ, ಡಾ.ರಾಮು, ಡಾ.ಸಂತೋಷ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-44-668136731</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>