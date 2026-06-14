ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಆದರ್ಶಗಳು ಅನುಕರಣೀಯ: ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಧರ್ಮಪುರ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾತೃ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಜೀವನಾದ ರ್ಶಗಳು ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ವಿ.ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನಾನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೆರೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಬಹು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಬರ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ–ವಹಿವಾಟಿನ ಬೀದಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಠವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ, ಜಾತ್ಯತೀತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಅನುಕರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮಡಕಶಿರಾ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದೂಪುರದ ಸಂಸದ ಜಿ.ಕೆ.ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಗುಂಡುಮಲೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಂ.ರವೀಂದ್ರಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ರಾಜು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಡಿ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಜಯಣ್ಣ, ಚಿದಾನಂದಗೌಡ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಉಮೇಶ್, ನಟರಾಜ್, ಜಗದೀಶ್, ಬೀರಲಿಂಗಪ್ಪ, ಈರಣ್ಣ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಧನಂಜಯ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಯಣ್ಣ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-44-1300597708</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>