ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ‘ಖೋಟಾನೋಟು’ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಬಂಧನ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಹಣ ಡಬ್ಲಿಂಗ್, ತ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ 'ಖೋಟಾನೋಟು' ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಾನುಕೊಂಡ ಬಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏ. 18ರಂದು ಜಾನಕೊಂಡ ಬಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಬಳಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಣ ಡಬ್ಲಿಂಗ್, ತ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಹಲವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪತ್ನಿ ಆಶಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸದಾಶಿವ ನಾಯಕ ಎಂಬಾತನೂ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ರ ವಿನಾಯಕ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ