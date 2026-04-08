₹8 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ: ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು ₹7.90 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೆದೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ,ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದಲಘಟ್ಟದ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಯಿತು. 6 ತೋಟದ ಮನೆ, 11 ನಿವೇಶನ, 29 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ₹1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ, ಇದೆ. ₹43 ಲಕ್ಷದ ವಾಹನಗಳು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 481ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

'ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಕಾರಣ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿ ಸುಳಿವಿದ್ದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು' ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್.ಪಿ ವಾಸುದೇವರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿ ದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಪ್ಪ ಸೇರಿ 30 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-4-475371825