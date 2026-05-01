ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದವರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ಸಿ ಜನರಲ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. 1 ಅಥವಾ 2 ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದರೂ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಆಂಜನೇಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎಸ್ಸಿ ಜನರಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಎಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ 101 ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರೂ ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ ಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತೀವ್ರಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ, ಹಮಾಲಿಗಳಾಗಿರುವ ಮಾದಿಗರು ಇತರರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಉಳಿದಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಮೇ 3ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಿ.ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಶೇ 1ರಷ್ಟೂಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಶೇ 5.25 ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಶೇ 56ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ನಮಗೆ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕರೆದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಿಗೆ ನಿಯೋಗ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-51-309009055</p>