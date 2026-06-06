ದೂಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ‘ಮೈನಿಂಗ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌’

<p><em>ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್</em></p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ (ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ‘ಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್’ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಗಣಿಬಾಧಿತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ‘ದೂಳುಮುಕ್ತ’ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಅದಿರು ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳಗುಂಟ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ನರಕಸದೃಶ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಗಣಿ ಲಾರಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಿ ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಣಿಲಾರಿಗಳ ಹಾವಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿಯು ಸಮಗ್ರ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಸಿಇಪಿಎಂಐಜಡ್) ಅಡಿ ‘ಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್’ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗಮವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ: ಭರಮಸಾಗರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಗಳಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 13 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಗ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮೇಗಳಹಳ್ಳಿ, ಕಡ್ಲೆಗುದ್ದು, ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರ ಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ, ಕೆ.ಬಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ, ಬೀರಾವರ, ಬೊಮ್ಮವ್ವ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಸೀಬಾರ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಲುಪುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ.</p>.<p>ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಲಾರಿ, ಟ್ರಕ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ದೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡದ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಜನರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಬವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹ 322 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ: ಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಾಗಿ ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ ₹ 322 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹ 38.40 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಡೀ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 143.20 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದ್ವಿಪಥಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-44-2071564424</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>