ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ‘ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರವೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ನವೀನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಗಳೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದೊರೆಯದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕಾರಣ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳೂ ನಡೆಯದಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಧ್ರುವತಾರೆಯಾಗಿ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಲವು ಹಗರಣಗಳ ಮೂಲಕ ದಿವಾಳಿ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದವರಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಾಮಮಾರ್ಗ ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಈಡಾದ ನಂತರ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿನ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಪಾರ ಅನುದಾನ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 8,191 ಕಿ.ಮೀಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಫ್ತಿನ ದೇಶವಾಗಬೇಕು, ಆಮದು ದೇಶವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗುಂಡಾರ್ಪಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಧುರಿ ಗಿರೀಶ್, ನಾಗರಾಜ್, ನಾಗರಾಜ ಬೇದ್ರೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-44-1165898102</p>