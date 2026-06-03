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ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಲಿಯುವುದೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ?

ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ, ಎನ್‌.ವೈ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಬಿ.ಜಿ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು
ಎಂ.ಎನ್‌.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 6:36 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 6:36 IST
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ಎನ್‌.ವೈ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎನ್‌.ವೈ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಬಿ.ಜಿ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ
ಬಿ.ಜಿ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ
ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನಾನೂ ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷ ಏನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದರೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ
ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಶಾಸಕ
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಈಗಲಾದರೂ ಪಕ್ಷವು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ
ಎನ್‌.ವೈ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಶಾಸಕ
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅನುಭವ ಸಂಘಟನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿತನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವರಿಷ್ಠರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಬಿ.ಜಿ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹೊಸದುರ್ಗ ಶಾಸಕ
KarnatakaChitradurgaCabinet

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