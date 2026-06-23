ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ

<p><em>ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್</em></p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಂಬಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರು ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವರುಣ ಬಾರದ ಕಾರಣ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಬೀಜ ನೆಲದಲ್ಲೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ ಅಂತ್ಯ, ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷಧಾರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹದ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುರುವನೂರು, ಕಸಬಾ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಮಂಗಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಈ ಭಾಗದ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3,600 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಂತರ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಬೆಳೆಗೆ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿ ಬೀಜ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ತುರುವನೂರು ಭಾಗದ ಕೆಲವೆಡೆ ಪೈರು ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಹದ ಮಳೆ ಸುರಿಯದ ಕಾರಣ ಪೈರು ನಾಶವಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಬೆಳೆ ಒಣಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ನಾವು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಪೈರೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರವೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತುರುವನೂರು ಸಮೀಪದ ಬಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರಂಭಗೊಳ್ಳದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್– ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 95,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಇದೆ. ಜೂನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಕೃಷಿಕರು ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಯೇ ಬಾರದ ಕಾರಣ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಎಳ್ಳು, ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ನಿತ್ಯವೂ ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯವೂ ಮಳೆ ಮೋಡಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅವು ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾರದೊಳಗೆ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಬಳಿಯ ಬಿ.ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶೇಂಗಾಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ: ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಳೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕಾಣದ ಕಾರಣ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರೈತರಿಗೆ ಶೇಂಗಾವೇ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-44-49290770</p>