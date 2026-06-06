‘ಚಿನ್ಮೂಲಾದ್ರಿಯ ಸಪ್ತ ಶೃಂಗಗಳು’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಳೆ

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಸಾಹಿತಿ ಎಂ.ಮೃತ್ಯುಂಜಯಪ್ಪ ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’, ‘ಸುಧಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ ‘ಚಿನ್ಮೂಲಾದ್ರಿಯ ಸಪ್ತ ಶೃಂಗಗಳು, ಹಂಪಿಯ ಪಂಚಾದ್ರಿಗಳು ಇತರೆ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಜೂನ್ 7ರಂದು ನಗರದ ಐಎಂಎ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>83 ವರ್ಷದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಪ್ಪ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಬರಹದ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕಂಡು, ಕೇಳಿದ, ಅರಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಲನ ಕೋಟೆಯ ಬುರುಜು, ಬತ್ತೇರಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಂಟಪಗಳು, ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಕೃತಿಗಳು, ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು, ಪಾಳೇಗಾರರ ಕಾಲದ ಬಾವಿ, ಹೊಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಉತ್ಸವ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗುಡ್ಡಗಳ ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕವನ್ನು ಅವರು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು. ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶೈಲಜಾ ಜಯಕುಮಾರ್ ಪುಸ್ತಕ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕಲಾವಿದ ಟಿ.ಎಂ.ವೀರೇಶ್, ಸಾಯಿ ಜನರಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಚ್.ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ, ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀಧರ್, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಪಿ.ಎಂ.ಗಣೇಶಯ್ಯ, ಸಾಹಿತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕುದರಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದ ನವೀನ್ ಮಸ್ಕಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-44-1853374721</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>