ಯಾವುದು ಸರಳವೋ ಅದು ಸುಂದರ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 'ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆ' ಎಂದು ಎಸ್ಜೆಎಂ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಐದನೇ ತಿಂಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ –ಧರ್ಮಗಳ ಗೊಡವೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಾರ, ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 5ರಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದು ಸರಳವೋ, ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೋ ಅದು ಸುಂದರ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸತಿ–ಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆಗೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರರ ನಗು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೌನವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಮನಸ್ತಾಪ, ಜಗಳವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ನದಿ ದಾಟಲು ತೆಪ್ಪ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸಾರದ ನದಿ ದಾಟಲು ತೆಪ್ಪಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸತಿ ಪತಿಗಳ ಶ್ವಾಸ ಇರುವ ತನಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬುದು ಇದ್ದರೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ತಾಳ್ಮೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದು. ಇದು ಪುರುಷ–ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿ ನಗು, ಮೌನ, ವಿಶ್ವಾಸ, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಆದರ್ಶಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ಗುರುಪೀಠದ ಬಸವ ನಾಗಿದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ–ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಸತಿ –ಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶಿರಸಂಗಿಯ ಬಸವ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ರಾಜು ಕೋರಿ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕಲ್ಲೂರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಬಸವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>