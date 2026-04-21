ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆದ ರೈತನ ಬಂಧನ

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಗುಂತಕೋಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತನನ್ನು ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಾರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆದಿರುವ ಜಿ.ಪಾಲಯ್ಯ ಬಂಧಿತ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಜಿ. ಪಾಲಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 790 ಗಾಂಜಾ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಹಲಸಂದಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಜಿ.ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರು. ಆಗ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕಟ್ಟಿದ 790 ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 187 ಕೆ.ಜಿ ಹಸಿ ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಇದು ₹ 1 ಲಕ್ಷದ ಸರಕು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಕೈವಾಡವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಳೆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆಯುವುದು ಗಂಭೀರವಾದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಜತೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇಂತಹ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಾರದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ: 'ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿದ್ದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರು ವುದು ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಳಕು ಠಾಣೆ ಸಿಪಿಐ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಂ. ಶಿರೇಹಳ್ಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಜಿ.ಪಾಂಡುರಂಗ, ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಜಿ.ಕಿರಣ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇ.ಎಂ.ಬಾಷಾ, ಅಣ್ಣಪ್ಪನಾಯ್ಕ, ಪಿ.ಕುಮಾರ್, ದೇವರಾಜ್ ಕೋಟಿ, ಶಿವಣ್ಣ, ವೀರೇಶ್, ಚಾಲಕ ಮಹೇಶ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>