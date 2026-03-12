ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಗೆ ನಲುಗಿದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
87 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದ ತರಹೇವಾರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ; ಪಕ್ಷಿ–ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ
ವಿ.ಧನಂಜಯ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:01 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:01 IST
ಎನ್.ಮಹದೇವಪುರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಯಲುಸೀಮೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನನುಕೂಲವಾಗಿದೆ
– ಬಿ.ಟಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಸಾನ್ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಸಾವಯವ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಪಿಒಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್.ಮಹದೇವಪುರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿಲ್ಲ
– ಸವಿತಾ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ತಾಣ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ಜಮೀನುಗಳಿದ್ದು ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗುಬ್ಬಿ ಗಿಳಿ ಕೌಜುಗ ನವಿಲುಗಳು ಹಾವು ಕಾಡುಬೆಕ್ಕು ಮೊಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವು 87 ಎಕರೆಯ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಆಹಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಅವುಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.