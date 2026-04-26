ಕರೆಂಟ್‌ ಕಡಿತ; ಹಾವು– ಚೇಳಿನ ಭೀತಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ (ಓಪನ್ ಡೆಲ್ಟಾ) ಅನ್ನು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಊರ ಹೊರಗಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾವು– ಚೇಳುಗಳ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ತ್ರಿ–ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೋಟದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರೈತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿ–ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂಡ ಸೇರಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾದರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಏಕಾಏಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತೆಗೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅರಿತು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಗಳದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾವು– ಚೇಳಿನ ಭಯ: ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಚಿರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತೆಗೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹಾವು, ಚೇಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷ ಜಂತುಗಳು ಮನೆ ಬಳಿಯೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹಂದಿಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಮನಗಾಣಬೇಕು' ಎಂದು ಕಾಸವರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>