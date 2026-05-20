ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ರಾಜಕಾಲುವೆ; ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ನಗರದ ಕೆಳಗೋಟೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿವೆ. ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಾಲಯದ ರಸ್ತೆಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಿನ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ ಕಾರಣ ನಿವಾಸಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರು ಹೊರಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಗಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮುಂತಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹಾಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ಡಿಪೊ, ಸರಸ್ವತಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರು ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ತುಂಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ನೀರು ಮುಂದೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಕೇಶ್ ನಾಯಕ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಅನುಜಮ್ಮ, ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮುಂತಾದವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಮಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜನ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಮನೆಯೊಳಗೆ 2 ಅಡಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಭಯದಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲಾಗದೇ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಳಗೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಶ್ ಹಾಕಿಸುವಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದ ಕಾರಣ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಬಂತು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಕಡೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನೀರು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ’ ಎಂದು ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಾಯ್ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳು: ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಚರಂಡಿಗಳು ಬಾಯ್ತೆರೆದಿದ್ದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಡಿ ವೃತ್ತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿವೆ. ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯಲಾಗದೇ ರಸ್ತೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಐಸಿ ಕಚೇರಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಚರಂಡಿಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಅಪಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಹಳೇ ಡಿಪೊ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಫೋರ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪವೂ ನೀರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ನೆಹರೂ ನಗರ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆದರ್ಶ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕಾಲುವೆಗಳು ಈಗ ಚರಂಡಿ, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರಿತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-44-1301385877</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>