6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬಾರದ ಡಿಎಲ್‌; ಗ್ರಾಹಕರ ಪರದಾಟ

<p><em>ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್</em></p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಡಿಎಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರಾರು ಚಾಲಕರು ನಗರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ (ಆರ್ಟಿಒ) ನಿತ್ಯವೂ ಎಡತಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಾಗರಿಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಲಿಕಾ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ (ಎಲ್ಎಲ್ಆರ್) ಪಡೆದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಡಿಸೆಂಬರ್ (2025) ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಿಯಮಾನುಸಾರ 25 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಡಿಎಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಲುಪಬೇಕು. ಆದರೆ 362 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ದಿನ ದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಒ ಕೂಡಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಳಲು ಆಲಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ 1.0ಯಿಂದ 2.0ಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ಡೇಟಾ) ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ₹278 ಮೊತ್ತ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಡಾಫೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಎಲ್ಆರ್ಗೆ ₹ 200, ಡಿಎಲ್ಗೆ ₹ 700 ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಕಾರಣರಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದರೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಡಿ.ಎಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ ಎಚ್.ರಚನಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಣೆ: ‘ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ‘ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನೇ ಗದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಡಿಎಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ ಆರ್.ಎಚ್.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-44-1884168465</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>