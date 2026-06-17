‘ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆಯು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಲಿ’ - ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್‌.ಶಂಕರ್‌

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ‘ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ನೇರ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್.ಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿ.ಪಿ.ಬಡಾವಣೆಯ ಗ್ರಾಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ತರಗತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ನವೀನ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಗತಿ ತಂತ್ರಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಶಿಕಾಂತ ಹಂಡಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಧರ್, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಪಿ.ಎಂ.ಗಣೇಶಯ್ಯ, ಸಂಯೋಜಕ ಶರಣಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-44-448354921</p>