ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga

ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಸಾಹಿತಿ ಜಿ.ಎಸ್‌.ಉಜ್ಜನಪ್ಪ ನಿಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chitradurga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT