ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಸಾಹಿತಿ ಜಿ.ಎಸ್‌.ಉಜ್ಜನಪ್ಪ ನಿಧನ

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಸಾಹಿತಿ, ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿ ಪುರಂ ನಿವಾಸಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಉಜ್ಜನಪ್ಪ (87) ಶನಿವಾರ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ಇವರಿಗೆ ಪುತ್ರ, ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಗ್ರಾಮ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಲೋಕವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ’ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ನಂತರ ಅದೇ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ‘ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ’ಗೂ ವಿತರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಮೂಲದ ‘ನವ ಕಲ್ಯಾಣ’ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಬೃಹನ್ಮಠದ ‘ಗುರುಕುಲ’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ‘ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಜ್ಜನಪ್ಪ, ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಬಾನೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮ– ನೀಲಮ್ಮನ ಆತ್ಮಕಥನ, ದಾರಿಗೆ ಜತೆಯಿಲ್ಲ, ಬಿತ್ತಗಳು, ತಣ್ಣೆಳಲು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಕಡೆ, ನಿಕಷ ಕಥನಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ‘ಹಬ್ಬಿದಾ ಮಲೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ’ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಬರೆದ ‘ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರ ಎತ್ತಪ್ಪ’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೃತಿ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು ‘ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ’, ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಅನುಭವದ ಕುರಿತ ‘ಗೌನಳ್ಳೇರು’ ಕೃತಿಯನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ‘ಬದುಕೆಂಬ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ’ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಹಾಡುಗಾರರಾಗಿ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-44-175342055</p>