ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ರೈತರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ

<p>ಸಿರಿಗೆರೆ: ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಮಳೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಿದ್ದ ರೈತರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡ ಆವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದ್ದರೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಉರಿ ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ತಾಪದಿಂದ ಬಾಡುತ್ತಿವೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವರುಣದೇವ ಕೃಪೆ ತೋರದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಭರಮಸಾಗರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 18 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 2,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಭರಮಸಾಗರ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿರಿಗೆರೆ, ಹಳವುದರ, ಅಳಗವಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಣನೂರು, ಆಲಗಟ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃಗಶಿರಾ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭರಮಸಾಗರ, ಕೊಳಹಾಳ್, ಕೋಡಿರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಗುಂಡೆ, ಬಹದ್ದೂರುಗಟ್ಟ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಮೀನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಹನಿ ಮಳೆಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವೇ ಪ್ರಮುಖ: ಭರಮಸಾಗರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವೇ ಪ್ರಧಾನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹತ್ತಿ, ರಾಗಿ, ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಜೋಳಗಳಿಂದ ರೈತರು ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-44-244283493</p>