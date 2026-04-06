ಬಾನಾಡಿಗಳ ದಾಹ ನೀಗಿಸುವ ಹೃದಯವಂತರು

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲ ಝಳ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಕೋಟೆನಗರಿಯನ್ನು ಹೊದ್ದಿರುವ ಅರಣ್ಯದ ಹಸಿರು ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕೆಲ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮರ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕದ ಊಟಿ’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿ ಸೌದೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಪರಿಸರ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಟಾಬಯಲಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಒಣಕಲು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮರಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳ ತೇವಾಂಶವೂ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟೆ, ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತಾತ್ವಾರ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ವಾಯು ವಿಹಾರಿಗಳು ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ಇಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೋಟೆ ಈಜುಪಟುಗಳ ತಂಡ’ದ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ– ಸಂಜೆ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ನೂರಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮರ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬಾಟಲ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಾರದಿರಬಹುದು. ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ತೆರಳಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬಾಟಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಾರಿಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿತ್ಯವೂ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಜುಪಟುಗಳ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇವರು ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ನಡೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮದೇವರ ಒಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಧ್ಯಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೋಟೆ ಈಜುಪಟುಗಳ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರು, ಆಹಾರ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಿಇಒ ಎಸ್.ಜೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಕಾಳು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮರ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಳು, ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಸಿರು ಪರಿಸರ, ಕಿರು ಅರಣ್ಯದಂತಿರುವ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಬೌಲ್ಗಳು ಈಗಲೂ ಇದ್ದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗಳು ಬತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಂಗಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಾಹ ತೀರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಜಿ.ಪಂ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-44-780252907</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>