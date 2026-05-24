ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನ!

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವೀರಗಲ್ಲು ಶಾಸನ, ಮೊದಲ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಶಾಸನ, ಪದ್ಯಕಾವ್ಯ ಶಾಸನ, ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಸನ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಶಾಸನ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ 'ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನ' ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ.

5ನೇ ಶತಮಾನದ ಕದಂಬರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಶಾಸನ ಪೂರ್ವ ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. 'ಮಸಿಕಪುರ'ದ ಅಧಿಪತಿ ಗುಣಮಧುರನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ 'ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಸನ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸನವನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ ಲಿಪಿಕಾರ 'ಮೊದಲ್ನಾರ್ ಸಾತನ್' ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಶಾಸನ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಶಾಸನ ಈಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಖಾಸಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ನಗರದಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತಮಟಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನವಿದೆ. ತಮಟಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಗುಡ್ಡದರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಕಾಲುದಾರಿಯಿಂದ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಸಾಗಿದರೆ ಈ ಶಾಸನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಶಾಸನದ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅವರ ಮನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನವಿದೆ. ಶಾಸನದ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅವರ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಜಮೀನು ಮೇಲೆಯೇ ತೆರಳಬೇಕು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಆಗ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸಾಗಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ, ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಶಾಸನದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಲು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

'ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ತಮಿಳು ಲಿಪಿಯೂ ಇರುವ ಕಾರಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಲವು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ತಮಟಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶಾಸನ ತಜ್ಞ ಬಿ.ಎಸ್. ರೈಸ್ ಅವರು 1903ರಲ್ಲಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್ನ 2 ಚಪ್ಪಡಿಗಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಮೂವರು ವೀರರನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ 2 ಸಾಲುಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ಹಳಗನ್ನಡದ ಪದ್ಯ, ಲಿಪಿಕಾರನ ಹೆಸರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಓದಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಿ.ಎಲ್. ರೈಸ್ ಅವರು 6 ಸಾಲಿನ ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನವಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 'ಕರ