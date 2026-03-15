ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಹಾವು ಕಡಿದ ಬಾಲಕಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 1ನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕಿಗೆ ನಾಗರಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ತಕ್ಷಣ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೃಷ್ಟಿ (6) ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಗರಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಮಗು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ರವಿಶಂಕರ್ ವಿಷ ಹರಡದಂತೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ವಿಷ ಹೊರಗೆಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಸದ್ಯ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಮಗು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಯಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.