ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಸಂಜೆಯ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಜನ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವಾಯಿತು.

ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲು, ದೇವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಎಣ್ಣೆ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಿದವು.

ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವು. ದೇವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲದ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಜನರು ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಮನೆಗಳ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದವರ ಚಿತ್ತ ಆಕಾಶದತ್ತ ಹೊರಳಿತು. ಮನೆಗಳ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತವರು ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆಗಸದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದರು. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಗುರು-ಹಿರಿಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು.

ಮೇಲುದುರ್ಗದ ಹಿಂಡಭೇಶ್ವರ, ಸಂಪಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಬೆಟ್ಟದ ಗಣಪತಿ, ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ, ಉಚ್ಚಂಗಿಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಬರಗೇರಮ್ಮ, ಕಣಿವೆಮಾರಮ್ಮ, ಗೌರಸಂದ್ರ ಮಾರಮ್ಮ, ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ತಿಪ್ಪಿನಘಟ್ಟಮ್ಮ, ಕಾಳಿಕಮಠೇಶ್ವರಿ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ಬನ್ನಿ ಮಹಾಕಾಳಮ್ಮ, ಕೆಳಗೋಟೆಯ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದವು.

ಸಂಜೆ ನಗರದ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ, ಬರಗೇರಮ್ಮ, ಕಣಿವೆ ಮಾರಮ್ಮ, ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ, ಉತ್ಸವಾಂಬ, ಕೋಟೆ ಗಣೇಶ ಸೇರಿ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260321-44-2025360213