ಯುಗಾದಿ; ನೀರೆರೆಚಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದ ಮರು ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರೆರೆಚುವ ಆಟದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಕರುವಿನಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ, ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ, ನೆಹರು ನಗರ, ಬುದ್ಧ ನಗರ, ಕೋಳಿ ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ, ಕಬೀರಾನಂದ ನಗರ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ರಸ್ತೆ, ದವಳಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಳಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀರೆರೆಚುವ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಾಡು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ದಿನೇ ದಿನೇ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಜನ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದು, ನೀರೆರೆಚುವ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ ನೀಡಿತು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>