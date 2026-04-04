ಹಿರಿಯೂರು: ₹ 60 ಸಾವಿರ ಹೊಂದಿಸಲಾಗದೇ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲೇ ವಾಸ

ಹಿರಿಯೂರು: ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ₹ 60,000 ಹೊಂದಿಸಲಾಗದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಸ್ಕಲ್ ಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನವಿದ್ದು, ಸ್ಮಶಾನದ ಎದುರು ಭಾಗದ ಹಿಡುವಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮಾರಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಥೆಯ ಕಥೆ ಇದು.

15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಸ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಮಗಳ ಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಕ್ಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲಾಗದೆ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಲಿಂಟಲ್ ಲೇವಲ್ವರೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ₹ 60,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಎರಡನೇ ಕಂತು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೂಲಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ತೂಗಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಾಗ, ಕೈಯಿಂದ ಹಣ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಆಸೆ ಆಸೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

'ಮನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ & 70,000ದಿಂದ ₹ 80,000 ಬೇಕು. ಕೂಲಿಗೆ ಕರೆಯುವವರು ಒಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ಮುಂಗಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಟಲ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಹೊದಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮಾರಕ್ಕ ಹೇಳಿದರು.

'ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಅವರೇ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ. ಮಸ್ಕಲ್ ಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡಲಿ' ಎಂದು ಮಾರಕ್ಕ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ