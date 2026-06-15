ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಸದಾ ಹುಡುಕಾಟದ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಎಂದ ಮಣಿಕಾಂತ್

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ‘ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಸದಾ ಹುಡುಕಾಟದ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸತನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅಂಕಣಕಾರ ಎ.ಆರ್.ಮಣಿಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮುದನೂರ್ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಥ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಓದುಗರಿಗೆ ಹೊಸತೊಂದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ, ತುಡಿತ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹೊಸತನ ಎಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಶುರುವಾದರೆ ಯಾವುದೂ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಲೇಖನ, ಕಥೆ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ‘ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಎಂಟು ಸುಳ್ಳುಗಳು’ ಕೃತಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಿರಂತರ ಓದು, ವಿವಿಧ ಭಾಷಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾನು ಬರದದ್ದೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ತೊರೆಯಬೇಕು. ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ವಿಚಾರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವದ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಣಿಕಾಂತ್. ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಯೋಗೇಶ್ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವಳಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಓದುಗನ ನಡುವೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂಬ ಸೇತುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲೇಖಕಿ ಎಂ.ಕೆ.ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೇತುವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿಮರ್ಶಕರ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಓದುಗನ ಹೃದಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಭೋವಿ ಗುರುಪೀಠದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹ ಣಾಧಿಕಾರಿ ಗೌನಹಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಾದ ಭವಾನಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿಸರ್ಗ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆ.ಪಿ.ಎಂ.ಗಣೇಶಯ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾದರದಿನ್ನಿ, ಬಳಗದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಎಚ್.ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಎನ್.ಹುಲಿಕುಂಟೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಮುದನೂರ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಕೋಗುಂಡೆ ಮಠ, ನಾಗರಾಜ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ವಿ.ಚಂದ್ರು, ಓ.ಪ್ರತಾಪ್ ಜೋಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-44-1071009151</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>