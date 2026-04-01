ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ 4ರವರೆಗೆ

ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: ಇಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ಮೂಲಾದ್ರಿ ಶ್ರೇಣಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಏ. 4ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 1ರಂದು ಅಶ್ವರೋಹಣ ಉತ್ಸವ, 2ರಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವ, 3ರಂದು ದೇವಿಯ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ, 4ರಂದು ದೇವಿಯ ಭಂಡಾರ ತಣಿಗೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ದೇಗುಲ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಹಾದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಏ. 2ರಿಂದ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರಲಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಗುಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>