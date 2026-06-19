ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಒಣಗುತ್ತಿವೆ ಬೆಳೆಗಳು

<p>ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು: ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲವು ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ ಮುಂಗಾರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಗೇಣುದ್ದ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ಬಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೀಮನೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರು, ಹಿರೇಗಂಗೂರು, ಗೆದ್ದಲಹಟ್ಟಿ, ಮಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಚ್ಚಳ ಆಕಾಶ, ರಣ ಬಿಸಿಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಉಳುಮೆಗಾಗಿ ₹10,000 ಖರ್ಚು ತಗುಲಿದೆ. ಕೆಲವರು 2 ಎಕರೆಯಿಂದ 10 ಎಕರೆವರೆಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೆರೆಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಅಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಭೀಮನೆರೆ ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ 1– 2ರಲ್ಲಿ 7,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಳೆಯಾಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಹೊಲ ಹಸನು ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಮಳೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ತೊಗರಿ, ಸೊಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ಎಲ್ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹1,300ರಂತೆ ವಿಮೆ ಹಣ ಭರಿಸಬೇಕು. ಪಹಣಿ, ಎಫ್ಡಿಐ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-43-1863636232</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>