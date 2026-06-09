ಅರಳೀಕೆರೆ ಶತಮಾನದ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಲು ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ

<p>ಧರ್ಮಪುರ: ಸಮೀಪದ ಅರಳೀಕೆರೆ ಶತಮಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾನುವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಿ.ನಾಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘106 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಉಳಿಸೋಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಂತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜೂನ್ 3ರಂದು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಶತಮಾನದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅರಳೀಕೆರೆ ಪಾಳ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಅರಳೀಕೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ನಾಗೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಕರೇಗೌಡ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಪಿ.ವಿ.ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ರಂಗಮ್ಮ, ಮಾರುತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಜು, ಯುಕ್ತ, ಮಾನಸ, ಸಿರಿ, ಚಿಂಟು, ನಯನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-44-1248819273</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>