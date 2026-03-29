ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ದುಃಸ್ಥಿತಿ!

ಧರ್ಮಪುರ: ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಬೇತೂರು, ಬೇತೂರು ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಕಣಜನಹಳ್ಳಿಗಳು ಧರ್ಮಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹಿರಿಯೂರಿನಿಂದ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಪುರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಲೇ ಬರಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಇದೇ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಇನ್ನು, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ, ಬೇತೂರು, ಬೇತೂರು ಪಾಳ್ಯ, ಹೊಸಕೆರೆ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಟ್ಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿಯೇ 15ರಿಂದ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>'ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಹೇಳತೀರದು. ಈಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬೇತೂರು ಪಾಳ್ಯದ ಬಿ.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಧರ್ಮಪುರದಿಂದ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ, ಬೇತೂರು ಮತ್ತು ಬೇತೂರು ಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಬುರುಡುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಟೊದವರೂ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಚಕ್ರ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಟೊ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯೂರಿನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪೊ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೋಬಳಿಯ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿರುವ ಬುರುಡುಕುಂಟೆ, ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೇತೂರು, ಬೇತೂರು ಪಾಳ್ಯ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ, ತೊರೆ ಓಬೇನಹಳ್ಳಿ, ಐನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೂವಿನಹೊಳೆ, ಮದ್ದಿಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೆರೆ, ಬೆಟ್ಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಅರಳೀಕೆರೆ, ಸೂಗೂರು, ಯಳವರಹಟ್ಟಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಕಿಕಾಟನಹಟ್ಟಿ, ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಗೂಳ್ಯ, ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗಲಾದರೂ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>