ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ

<p><strong>ಧರ್ಮಪುರ:</strong> ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೆಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>1928ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೀಗ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಕೈತೋಟ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಟವಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಕರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಿಡ, ಮರಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತರಾಸು ರಂಗಮಂದಿರ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕನಸಿನ ಫಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ: ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2011ರಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಯಲ್ಲಿ ಈಗ 60 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ನವೀಕರಣ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶಾಲಾ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ 8,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳೆದುರು ಕೈತೋಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಕೌಶಲ ಕೇಂದ್ರ:</strong> ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹೂವಿನಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದ್ದು, 270 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 20 ಕಂಪ್ಯೂರ್ಗಳಿದ್ದು, ಮೂವರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ:</strong> ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ, ಶೌಚಾಲಯ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಿದೆ.</p>