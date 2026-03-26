ಆಲಿಕಲ್ಲು ಹಾನಿ ತಡೆಗೆ ‘ಕ್ರಾಪ್ ಕವರ್’ ಪರಿಹಾರ

ಧರ್ಮಪುರ: ಕಳೆದ ವಾರ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದವು. ಅಂದಾಜು 1,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಾಗೂ 360 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರೈತ ದಾಳಿಂಬೆಗೆ 'ಕ್ರಾಪ್ ಕವರ್' ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಧರ್ಮಪುರದ ರೈತ ಈರಣ್ಣ ಬಂಡೀಗೌಡ ಅವರು ಸಮೀಪದ ಪಿ.ಡಿ. ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 16 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, 11 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ತು 5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ದಾಳಿಂಬೆಗೆ 'ಕ್ರಾಪ್ ಕವರ್' ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರೀಯಾ ಬ್ಲೈಟ್: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹವಾಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ರೈತರು ದಾಳಿಂಬೆ, ಸಪೋಟಾ, ಪಪ್ಪಾಯ, ಸೀಬೆ, ಅಂಜೂರ ಮತ್ತಿತರ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾದರು. ಆದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಎರಗಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರೀಯಾ ಬ್ಲೈಟ್ ಸೋಂಕು ರೈತರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜೋತು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈರಣ್ಣ ಅವರು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಫಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೆ.ಜಿ. ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ₹ 200ರಿಂದ ₹ 250 ದರ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು 100 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>