ಮಳೆ; ತಂಪಾದ ಇಳೆ– ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಖುಷಿ

ಧರ್ಮಪುರ: ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಹಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿವೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಬರಿದಾಗಿ ರೈತರು ಮುಗಿಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. 600ರಿಂದ 800 ಅಡಿಯವರೆಗೂ ಕೊರೆಸಿದರೂ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಹದವಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಅರಳೀಕೆರೆ, ಸೂಗೂರು, ಧರ್ಮಪುರ, ಶ್ರವಣಗೆರೆ, ಇಕ್ಕನೂರು, ಹೊಸಕೆರೆ, ಪಿ.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿಯಬ್ಬೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೆಡೆ ಹಳ್ಳಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಕಟ್ಟೆ, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ, ಗೋಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಇಕ್ಕನೂರಿನಲ್ಲಿ 6.84 ಸೆಂ.ಮೀ, ಸೂಗೂರು 3.44 ಸೆಂ.ಮೀ, ಈಶ್ವರಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 3.32 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗರಿಗೆದರಿದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಭೂಮಿ ಹಸನು ಮಾಡಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>